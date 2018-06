Polipetti affogati al sugo di pomodoro

DIFFICOLTA' facile

DIFFICOLTA' PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

I polipetti affogati, purptiell affugat in napoletano, sono un piatto tipico della cucina partenopea preparato con i moscardini lasciati cuocere e lentamente "affogare" nel sugo di pomodoro. Insaporiti da aglio, prezzemolo e peperoncino, i polipetti affogati sono buonissimi come antipasto sui crostini di pane, secondo piatto o anche come condimento per la pasta. Pochi ingredienti per un piatto di eccezionale bontà!