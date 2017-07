DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La polenta concia, detta anche polenta grassa, è un piatto tipico della cucina valdostana, molto diffuso anche nel biellese e in Lombardia. La polenta concia è un modo semplice ma gustoso di condire la polenta che, nella versione tradizionale, viene condita alternando strati di gorgonzola (o altro formaggio d’Alpeggio) e burro a pezzetti. In questa ricetta ho preferito realizzare delle irresistibili cocotte monoporzione e ho condito perciò la polenta senza gli strati ma inserendo sulla sua superficie fiocchetti di burro e pezzetti di gorgonzola. Perfetta per le giornate di freddo intenso!