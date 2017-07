DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Il plumcake salato alla zucca è un gustoso piatto unico preparato con un impasto semi integrale senza burro e arricchito dalla pancetta, dalle noci e dal caciocavallo. La dolcezza della zucca entra in contrasto con la sapidità della pancetta per un plumcake perfetto per uno spuntino veloce, un buffet o una gita fuori porta!