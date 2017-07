Il plumcake bicolore è un dolce versatile e goloso realizzato con un impasto soffice a base di yogurt, arricchito dall'aroma della vaniglia e dal cacao. Potete consumarlo a colazione o per lo spuntino del pomeriggio, in ogni caso il plumcake bicolore sarà una pausa dolce, bella da vedere con le sue doppie venature! Quella del plumcake allo yogurt è una ricetta semplice e adatta a tutta la famiglia.

zucchero a velo per spolverizzare

lievito per dolci

PROCEDIMENTO

Ponete in una ciotola il burro a pezzetti e lo zucchero, mescolate con le fruste elettriche fino ad ottenere un composto chiaro e liscio. Aggiungete un uovo alla volta, sempre mescolando. Profumate con la vaniglia.

Unite la farina setacciata con il sale e il lievito, mescolate sempre con le fruste per amalgamare il tutto e aggiungete lo yogurt. Dividete l’impasto così ottenuto in due parti uguali.

In una ciotola a parte ponete il cacao e scioglietelo con l’acqua calda ma non bollente, mescolate per uniformare ed eliminare gli eventuali grumi. Unite il composto il cacao a una delle due metà di impasto bianco.