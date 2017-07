DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI per 6 persone

Il plumcake alle olive piccanti è un lievitato salato preparato con un impasto arricchito da olive nere piccanti e coppa o salamino a cubetti. Perfetto per un picnic o una gita fuori porta, il plumcake alle olive si prepara facilmente e si accompagna con un’insalata fresca di stagione. Guardate la mia video ricetta per vedere come si fa!