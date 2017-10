Il plumcake alla birra e pomodori secchi è una sorta di pane saporito, reso corposo e saporito dalla birra chiara e dai pomodori secchi tritati. La forma è rettangolare, tipica dei plumcake, ma potete realizzarlo anche in forma circolare o rettangolare. Il plumcake alla birra è facile e veloce e può essere una base per accompagnare formaggi e salumi o essere mangiato semplice con un'insalata mista. A voi la scelta!

lievito per torte salate

PROCEDIMENTO

Setacciate le due farine e il lievito in una terrina capiente, aggiungete il sale e miscelate bene. Aggiungete la birra impastando contemporaneamente (a mano o con la planetaria).

Se serve, aggiungete qualche cucchiaio di acqua tiepida fino a ottenere una consistenza omogenea ed elastica. Impastate energicamente. Aggiungete infine i pomodori secchi tritati al coltello e amalgamateli bene all'impasto. Trasferite il tutto in uno stampo per plumcake leggermente unto.