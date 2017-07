DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 10 plumcake

I plumcake ai lamponi sono delle soffici e golose merendine realizzate con un impasto a base di yogurt arricchito dai lamponi freschi. Perfetti per la colazione o la merenda, i plumcake ai lamponi si preparano in pochissimo tempo e si conservano per diversi giorni sigillati in un sacchetto di plastica. Se preferite, potete aromatizzarli con la vaniglia al posto del limone.