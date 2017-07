Pleurotus impanati

I funghi impanati possono essere serviti come sfizioso antipasto, caldi o freddi, ma anche piatto unico accompagnato da un’insalata fresca. Io ho fritto i funghi in una classica panatura di uova e pangrattato ma, se preferite, potete preparare anche una pastella più consistente. I

olio di semi di arachide per friggere q.b.

PROCEDIMENTO

Per preparare i funghi impanati, pulite i funghi ed eliminate la parte finale del gambo. In una ciotola sbattete le uova con un pizzico di sale e intingetevi i funghi uno per volta.