I pizzoccheri alla valtellinese sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica lombarda, in particolare della Valtellina. I pizzoccheri sono un particolare formato di pasta a forma di striscioline realizzate con un impasto a base di farina di grano saraceno e vengono conditi con verza, patate e formaggio casera o fontina in scaglie. I pizzoccheri alla valtellinese sono un piatto gustoso e completo, resi ancor più saporiti dal condimento a base di burro insaporito dall'aglio!

PROCEDIMENTO

Stendete il panetto in una sfoglia spessa 2-3 mm, ritagliate delle strisce larghe circa 7 cm e sovrapponetele dopo averle ben infarinate per ritagliare delle striscette tutte uguali.

Lavate le foglie della verza, tagliatele a strisce non troppo sottili e lessatele in acqua bollente salata insieme alle patate sbucciate e tagliate a cubetti. Cuocete per 5 minuti, quindi unite anche i pizzoccheri. Cuocete il tutto ancora per 10 minuti, quindi scolateli e