PROCEDIMENTO

Per preparare le pizzelle fritte, lasciate lievitare il panetto di impasto base per pizza (la ricetta qui) e nel frattempo preparate il sugo di pomodoro soffriggendo l’aglio nell’olio. Unite i pomodori pelati dopo qualche istante, regolate di sale e cuocete per circa 15 minuti. Trascorso il tempo necessario, prelevate piccole quantità di impasto e schiacciatele leggermente con le dita.

Date alle pizzelle una forma perfetta ritagliandole con uno stampo circolare d’acciaio o, se preferite, modellatele con le mani fino a ottenere una forma pressoché tondeggiante. Lasciate lievitare le pizzelle ancora per un’ora coperte da un canovaccio infarinato. Scaldate l’olio in una padella dai bordi alti, tuffatevi le pizzelle poche per volte e friggetele fino a quando non saranno dorate da entrambi i lati.