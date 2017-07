pasta per pizza

PROCEDIMENTO

Dividete l'impasto in 4 panetti uguali e date a ognuno una forma circolare. Lasciateli lievitare su un piano di lavoro infarinato e coperti per circa un'ora o fino al raddoppio di volume. Fate sgocciolare bene i pomodori pelati e la mozzarella tagliata a fette. Trascorso il tempo necessario, allargate ogni panetto con i polpastrelli, partendo dal centro e proseguendo verso l'esterno.

Cercate di mantenere la forma circolare e lasciate il bordo leggermente più spesso. Ungete le teglie per pizza con un filo d'olio e posizionatevi la pasta appena lavorata.

Condite con parte dei pomodori strizzati e tritati, il sale e un filo d'olio. Infornate la pizza margherita a 250° per circa 15 minuti, sfornatela e aggiungete qualche fogliolina di basilico coperta dalle fette di mozzarella ben asciutta.

Rimettete in forno per altri 5 minuti, fino a quando la mozzarella non sarà fusa. Servite immediatamente.