La pizza con patate e rosmarino è un lievitato salato semplice ma gustoso, un classico realizzato con l’impasto base per la pizza condito con patate, olio e rosmarino. Io vi consiglio di tagliare le patate in pezzi piuttosto grossi, così da rendere la pizza più scenografica e ogni fetta più succulenta! Se preferite, potete realizzare la pizza con le patate in una teglia circolare o preparare tante pizzette monoporzione.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il lievito di birra in poca acqua tiepida. Preparate l’impasto: versate la farina in una ciotola, aggiungete il sale, l’olio e il lievito sciolto. Cominciate a impastare e aggiungete tanta acqua quanta ne serve a rendere l’impasto morbido ma elastico. Lavorate energicamente con le mani per circa 10 minuti, formate un panetto liscio e omogeneo e lasciatelo lievitare in una ciotola infarinata per circa un’ora (o fino al raddoppio del volume).