14 ottobre 2013 16:47 Pizza alle cipolle e olive nere

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h La pizza alle cipolle e olive nere è un lievitato salato molto gustoso realizzato con l’impasto di base della pizza condito con cipolle stufate e olive nere, una bontà! Se volete rendere la vostra pizza più soffice potete aggiungere all’impasto qualche cucchiaio di fiocchi di patate (quelli utilizzati per il puré) e sostituire l’olio di oliva con un cucchiaio di strutto.

INGREDIENTI farina tipo 0 400 g

lievito di birra fresco 12 g

cucchiaio raso di sale 1/2

cucchiaio di olio di oliva 1

acqua tiepida q.b.

cipolle bianche medie 2

olive nere denocciolate 100 g

olio di oliva q.b.

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il lievito di birra in poca acqua tiepida. Preparate l’impasto: versate la farina in una ciotola, aggiungete il sale, l’olio e il lievito sciolto. Cominciate a impastare e aggiungete tanta acqua quanta ne serve a rendere l’impasto morbido ma elastico. Lavorate energicamente con le mani per circa 10 minuti, formate un panetto liscio e omogeneo e lasciatelo lievitare in una ciotola infarinata per circa un’ora (o fino al raddoppio del volume).

Tagliate le cipolle a fettine, ponetele in una padella con un filo d’olio e cuocetele con il coperchio a fuoco lento per circa 10 minuti aggiungendo, di tanto in tanto, qualche cucchiaio di acqua. Stendete l’impasto in una teglia circolare del diametro di 28 cm unta d’olio, distribuitevi le cipolle e le olive nere. Condite con un filo d’olio e il sale.

Infornate la pizza alle cipolle e olive nere a 250° per circa 20-25 minuti fino a quando non sarà cotta e dorata.

Lo sapevate che... Pochi semplici ingredienti, ma la pasta per la pizza non è un fatto così scontato. Ognuno ha i suoi modi e tempi per realizzarla a regola d'arte!