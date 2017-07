14 agosto 2013 17:15 Pizza ai peperoni friggitelli

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 2 pizze di 28 cm La pizza ai peperoni friggitelli, o friarielli, è un lievitato salato realizzato con un impasto semplice arricchito da pomodorini, provola, pancetta e peperoni. Una vera delizia con questi peperoncini verdi dolci di stagione! Io ho utilizzato uno stampo per crostata per rendere la pizza più scenografica, ma potrete utilizzare le forme che preferite.



INGREDIENTI Per farcire peperoni friggitelli 350 g

pancetta tesa 80 g

provola 250 g

pomodorini 500 g

aglio 1 spicchio

olio di oliva q.b.

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Per preparare la pizza ai peperoni, versate la farina in una ciotola capiente, aggiungete lo zucchero, il sale e il lievito di birra sciolto in poca acqua tiepida. Cominciate a impastare e incorporate anche l’olio e tanta acqua quanta ne serve a rendere l’impasto morbido ma lavorabile (circa 250 ml). Trasferite l’impasto su un piano di lavoro infarinato, lavoratelo ancora per qualche minuto e lasciatelo lievitare coperto da un canovaccio pulito fino al raddoppio del volume (circa un’ora).

Nel frattempo, pulite i peperoni, privateli del picciolo e saltateli in padella con qualche cucchiaio di olio e uno spicchio d’aglio. Fateli appassire mescolando di tanto in tanto e cuoceteli per 15 minuti. Stendete la pasta per formare due dischi del diametro di circa 28 cm e posizionateli in teglie da crostata leggermente unte (se non avete quelle da crostata andranno benissimo gli stampi normali). Farcite ogni pizza con: pomodorini lavati e tagliati a metà, provola grattugiata, fettine sottili di pancetta, peperoni friggiteli, sale e un filo d’olio.

Cuocete la pizza ai peperoni in forno già caldo a 250° per circa 25 minuti, o fino a quando non sarà dorata e croccante.