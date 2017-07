Pita gyros

PROCEDIMENTO

Preparate l'impasto pita: amalgamate la farina con il sale e unite il lievito sciolto nell'acqua tiepida. Unite anche l'olio e impastate energicamente fino a ottenere un panetto liscio ed elastico. Fatelo lievitare in una ciotola unta fino al raddoppio di volume. A questo punto, dividete il panetto in 4 parti, stendete ognuna per ottenere una sfoglia circolare.

Trasferitele su una placca rivestita di carta da forno, spennellate con poco olio e acquq e lasciate lievitare per altri 40 minuti. Infornate a 250 gradi per circa 5 minuti. Sfornatele e lasciatele riposare sotto una ciotola di vetro. Affettate la carne sottilmente, riducetela in straccetti e marinateli con un emulsione di olio, sale e pepe per un'ora.