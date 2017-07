La pissaladière è una pizza rustica originaria di Nizza e molto diffusa in tutto il Sud della Francia. Questa saporita focaccia si prepara con un condimento a base di cipolle stufate, alici e olive nere, un trionfo di sapori! La versione italiana della pissaladière, la piscialandrea, prevede l’uso del pomodoro e dell’aglio al posto della cipolla anche se io, in verità, la preferisco al naturale. Mi raccomando, dissalate le alici per evitare che la pissaladière risulti troppo salata!

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta per la pizza. Nel frattempo, tagliate la cipolla a fettine sottili e fatele stufare in padella con lo spicchio d’aglio, l’alloro e l’olio. Cuocete le cipolle a fiamma bassa e con il coperchio per circa mezz’ora, mescolando di tanto in tanto. Tenetele da parte ed eliminate aglio e alloro. Stendete la pasta in un rettangolo spesso circa un cm – un cm e mezzo e posizionatela in una teglia rettangolare leggermente unta. Distribuitevi le cipolle stufate in modo uniforme.