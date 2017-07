Piccoli panini al salmone e sedano

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 piccoli panini

I panini al salmone e sedano sono dei gustosi bocconcini di pane farciti con strati di ricotta, salmone affumicato e sedano a dadini. Questi piccoli panini sono perfetti per un buffet o come antipasto sulla tavola della vigilia di Natale e si preparano in un attimo! Se preferite, potete sostituire la ricotta con il formaggio caprino o un qualsiasi altro formaggio spalmabile.