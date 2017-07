La piadina vegetariana è un piatto unico gustoso realizzato con la piadina romagnola farcita con pesto genovese e provolone dolce. Se preferite preparare una versione non vegetariana di questa piadina potete aggiungere una fetta di prosciutto crudo o di filetto magro di maiale.

PROCEDIMENTO

Scaldate una padella per piadine per circa un minuto, posizionatevi la prima piadina e fatela leggermente ammorbidire. Togliete la piadina dal fuoco, farcitela su una metà prima con uno strato di pesto, proseguite con il provolone (e le fette di prosciutto se preferite una versione non vegetariana).