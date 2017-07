DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 piadine di 20 cm

La piadina con melanzane e stracchino è un gustoso piatto unico, veloce e facile da preparare. Per realizzare le piadine in casa vi serviranno pochi semplici ingredienti e potrete farcirle come più preferite. Io ho scelto un goloso ripieno di melanzane grigliate e stracchino e ho dato alle piadine una dimensione media, perfetta anche per i bambini!