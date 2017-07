Pesche ripiene alla piemontese

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 pesche ripiene

Le pesche ripiene sono un dessert estivo tipico del Piemonte realizzato con pesche gialle farcite con un ripieno goloso di amaretti, cacao, zucchero e tuorli d'uovo. Le pesche ripiene si possono aromatizzare con il rum o altro liquore, come l'amaretto o il brandy, a voi la scelta! Vi consiglio di utilizzare delle pesche non troppo mature altrimenti, in cottura, tenderanno a sfaldarsi!