Percorsi stellati: petto di pollo in padella con cous cous speziato

È un classico di tutti i giorni, rivisitato grazie alla ricetta della chef Iside De Cesare . È perfetto per unire gusto e leggerezza. È veloce e versatile, perfetto per le esigenze di tantissimi tipi di consumatori.

PROCEDIMENTO

Pulire il petto e dividerlo in due, quindi condirlo e metterlo in una busta sottovuoto oppure in un contenitore forato, quindi procedere con la cottura a 65°C a vapore per 35 minuti. Far raffreddare, quindi rendere croccante la parte esterna , in padella con olio evo. Scaloppare e servire con il cous cous saltato con le verdure e le spezie. Decorare con fiori di sambuco, acacia, finocchio ed altre erbe aromatiche.