I peperoni stregati sono un primo piatto originale e scenografico preparato con peperoni verdi e rossi ripieni di riso venere. Perfetti per la festa di Halloween, i peperoni stregati vengono intagliati per dargli un volto "spaventoso" e vengono poi farciti a crudo con un riso nero e spettrale! Facili, veloci e di grande effetto :)

PROCEDIMENTO

Lessate il riso Venere nel doppio dell’acqua rispetto alla sua quantità. Lavate e asciugate i peperoni, tagliate la parte superiore in modo che siano alti circa 10 cm. Lasciate da parte solo il cappello, mentre potete tagliare a cubetti il resto.

Con uno spilucchino incidete un lato dei peperoni formando a vostro piacere un volto: occhietti, naso e bocca per i vostri peperoni stregati. In una padella scaldate l’olio e fatevi dolcemente imbiondire la cipolla. Aggiungete i cubetti di peperoni e cuoceteli a fuoco vivo per una decina di minuti.