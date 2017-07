I peperoni ripieni di riso sono un primo piatto gustoso e scenografico realizzato con peperoni rossi e gialli farciti con un ripieno di riso, pecorino, pomodori e prezzemolo. Per realizzare questa ricetta potete utilizzare sia i peperoni rossi e gialli di Cuneo (quelli quadrati e piuttosto grandi) o quelli piccoli, tondi e di un colore rosso scuro.

PROCEDIMENTO

Portate a ebollizione abbondante acqua salata e cuocetevi il riso al dente. Nel frattempo, tagliate i peperoni per separare la calotta, eliminate i semi interni e sciacquateli sotto l’acqua corrente. Lasciateli scolare. Preparate il ripieno riunendo in una ciotola i pomodori San Marzano lavati e tagliati a cubetti, metà del prezzemolo tritato e metà del pecorino.

Scolate il riso, conditelo con 2 cucchiai di olio e lasciatelo intiepidire. Aggiungetelo quindi al condimento preparato in precedenza e incorporate anche i tuorli. Mescolate bene per amalgamare gli ingredienti. Farcite ogni peperone con il riso schiacciando bene per farlo aderire ai bordi.