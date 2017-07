DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 persone

Le pennette in crosta sono un primo piatto sostanzioso e colorato realizzato con due sfoglie di pasta brisé e farcite con pennette al dente, panna, prosciutto e scarola saltata in padella. Originale e scenografico, questo piatto è perfetto per il pranzo della domenica o, perché no, come piatto unico per una gita fuori porta! Se preferite, potete sostituire la pasta brisée con la pasta sfoglia e il provolone dolce con il vostro formaggio preferito.