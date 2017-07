DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le penne al ragù di seitan sono un primo piatto vegan, veloce e gustoso realizzato con un condimento di pomodori e seitan insaporito da capperi e origano. Il condimento è perfetto per i vegetariani e non e si può utilizzare per condire diversi formati di pasta. Se volete dare un tocco in più al vostro ragù di seitan potete aggiungere le olive nere denocciolate, magari tagliate a rondelle. Il seitan che ho utilizzato è al naturale: ha un sapore neutro e delicato, vi basterà tagliarlo a cubetti e aggiungerlo al sugo in cottura!