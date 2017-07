Le penne ai peperoni e acciughe sono un primo piatto facile e profumato realizzato con pasta rigata condita con peperoni rossi, pomodori e acciughe sott’olio. Ma quanto sono buone le paste condite con un sughetto veloce a base di verdure? Ho di nuovo l’acquolina in bocca! Non contenta del sapore che di sicuro avrei dato alla pasta con questo condimento di peperoni, ho deciso di fare un soffritto con qualche rondella di cipolla di Tropea e le acciughe sott’olio. Il prezzemolo, poi, è immancabile! Ovviamente potete utilizzare anche i peperoni verdi o quelli gialli, ma la pasta è meglio che sia rigata,

PROCEDIMENTO

Proseguite la cottura per 15 minuti con il coperchio e a fuoco dolce, aggiungendo eventualmente qualche cucchiaio di acqua bollente. Lessate le penne in acqua bollente salata. Unite quindi i pomodori lavati e tagliati in pezzi grossi.

Lo sapevate che...

Questo è il periodo migliore per prendere quei meravigliosi peperoni rossi e tondi, lavarli, asciugarli per bene e lasciarli insaporire per 3 mesi in vino e aceto rosso! Profumate il tutto con il finocchietto e nei giorni delle festività natalizie potrete cucinarli ripieni (vi darò una ricetta spettacolare!) o fritti con carne e patate :) Intanto, eccovi un altro primo!