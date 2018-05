Patate sabbiose con aromi e paprica

Le patate sabbiose sono un contorno facile e gustoso realizzato con patate novelle cotte in forno e insaporite da un condimento croccante di mollica di pane, erbe e spezie. Le patate sabbiose sono ottime per accompagnare secondi di carne o di pesce, ma sono così ricche e gustose che si possono mangiare anche da sole! Se preferite, potete personalizzare il condimento con le erbe o le spezie che vi piacciono di più.

PROCEDIMENTO

Amalgamate bene il tutto, distribuite le patate sabbiose in una teglia unta e infornatele a 180 gradi per circa 40 minuti.

Lo sapevate che...

Le patate sabbiose si possono aromatizzare con il curry o il peperoncino in polvere per un gusto più deciso. Vi consiglio di mangiarle calde per gustarle al meglio della croccantezza!