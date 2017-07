DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

Le patate novelle alle erbe sono un contorno gustoso e veloce, preparato con patatine novelle saltate in padella e insaporite da aglio, peperoncino e un trito di erbe aromatiche. Le patate novelle in padella sono versatili e buonissime, si accompagnano a moltissimi secondi piatti, soprattutto a base di carne e pesce. La cottura delle patate novelle può variare in base alla loro grandezza, in ogni caso dovrete cuocerle fino a quando non saranno dorate!