Le patate hasselback sono un piatto unico molto gustoso tipico della cucina svedese preparato con patate tagliate a mo' di fisarmonica e farcite con erbe e formaggio. Esistono molte versioni delle patate hasselback, la cui ricetta originale prevede l'uso del burro invece che dell'olio, ma solitamente sono cucinate con la buccia e tagliate in fettine sottilissime. Il trucco per avere delle patate hasselback perfette è quello di infilare alla base uno stecchino di ferro che fermi il coltello al taglio, così da non andare fino in fondo rovinando la presentazione del piatto!