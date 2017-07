Patate farcite

PROCEDIMENTO

Lavate attentamente le patate sotto l'acqua corrente senza togliere la buccia. Asciugatele e avvolgetele singolarmente in fogli di carta alluminio. Sistemate le patate al cartoccio in una teglia e cuocetele in forno già caldo a 200° per circa 45 minuti fino a quando, bucandole con uno stecchino, non saranno morbide ma sode. Terminata la cottura, eliminate la buccia con le mani.