Le patate dolci caramellate sono un contorno agrodolce preparato con le patate americane cotte in forno con zucchero, burro, arancia, limone e cannella. Nonostante le patate dolci caramellate facciano pensare a una preparazione dolce, si accompagnano spesso a secondi di carne come gli arrosti! Il loro colore arancione intenso le rende molto scenografiche, senza contare che sono ottime anche nella realizzazione di torte e biscotti.

PROCEDIMENTO

Sbucciate le patate e tagliatele in fette spesse circa un cm. Disponetele in una pirofila.

Aggiungete il succo e la scorza grattugiata del limone, quindi ponete al centro il bastoncino di cannella. Cuocete coperte le patate dolci a 180 gradi per circa 30 minuti.

Togliete la cannella, eliminate la copertura e proseguite la cottura per altri 30 minuti, fino a quando le patate dolci saranno croccanti e dorate.

Lo sapevate che...

Un ottimo modo per consumare le patate dolci è quello di tagliarle a bastoncini e friggerle in abbondante olio caldo, proprio come le tradizionali patatine.