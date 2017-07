Le patate agli agrumi e speck sono un contorno veloce e saporito preparato con spicchi di patate conditi con un crumble croccante a base di arancia, limone e speck. Le patate agli agrumi sono un piatto originale e delicato, che abbina al profumo degli agrumi e il gusto deciso dello speck. Servitele calde ma non bollenti, in accompagnamento a piatti di carne.

speck in una sola fetta

PROCEDIMENTO

Lavate le patate e tagliatele in spicchi molto grossi. Metteteli in una teglia rivestita di carta da forno e conditeli con un filo d'olio, sale e pepe. Infornate a 200 gradi per 20 minuti. Nel frattempo, grattugiate le bucce degli agrumi e miscelate il pangrattato con il prezzemolo, un filo d'olio e sale. Profumate con gli agrumi e mescolate.