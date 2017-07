DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI per 12 persone

La pastiera senza canditi è un dolce tipico del periodo di Pasqua di origini campane. La versione originale della pastiera napoletana prevede la pasta di fiori d’arancio e i canditi all’arancia ma io, con questa ricetta, vi mostro come si fa la pastiera in casa mia ogni anno. Niente canditi, solo un delicato aroma di fiori d’arancio e la crema pasticcera a rendere ancor più goloso il ripieno di ricotta e grano. Potete realizzare la pasta frolla e la crema pasticcera anche il giorno prima e ricordate di far cuocere la pastiera napoletana almeno per un’ora!