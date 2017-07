DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 pasticciotti 8x3 cm

I pasticciotti leccesi sono dei golosi dolcetti tipici della Puglia, di Lecce come dice il nome stesso, realizzati con uno scrigno di pasta frolla farcita con crema e amarene sciroppate. I pasticciotti sono pasticcini semplici ma ricchi di bontà, buonissimi ancora tiepidi, soprattutto a colazione! Come accade per ogni ricetta della tradizione, ne esistono molte versioni: alcune prevedono lo strutto o l'ammoniaca nella pasta frolla, altre le gocce di cioccolato all'interno del ripieno! E voi come li preparate?