3 dicembre 2015 18:54 Pasticcio di pasta ai carciofi

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone Il pasticcio di pasta ai carciofi è un primo piatto gustoso e vegetariano realizzato con pasta corta condita con ragù di carciofi e un mix di formaggi filanti. Piatto ricco e sostanzioso, perfetto per la tavola delle feste, il pasticcio di pasta ai carciofi è un trionfo di sapori facilissimo da preparare! Potete servirlo in eleganti cocotte monoporzione o utilizzare mozzarella e altri formaggi per il condimento.

INGREDIENTI Per il ragù di carciofi sedano una costa

carota una

cipolla 1/2

carciofi 4-5

brodo vegetale 500 ml

sale q.b.

olio di oliva 4 cucchiai Per il condimento burro una noce

formaggi grattugiati misti (provola, caciocavallo, pecorino) 300 g

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi come descritto nel mio articolo qui. Tagliateli a pezzettini e fate lo stesso anche con la parte più tenera dei gambi. Fate un battuto di sedano, carota e cipolla, fateli appassire dolcemente nell'olio. Aggiungete quindi i carciofi, mescolate bene e fateli saltare per qualche minuto. Sfumate con il brodo bollente e aggiungetene altro man mano che evapora fino a quando i carciofi non saranno teneri. Regolate di sale e togliete dal fuoco. Preparare il ragù

Lessate la pasta in abbondante acqua bollente leggermente salata, scolatela al dente e conditela con il burro in una ciotola capiente. Mescolate aggiungendo una manciata dei formaggi grattugiati. cuocere la pasta<br />

Distribuite metà della pasta in una pirofila imburrata e rivestita con pangrattato, condite con metà del ragù e un'altra manciata di formaggi. Continuate con la pasta rimasta, altro ragù e formaggi. formare il pasticcio<br />

Infornate il pasticcio di pasta ai carciofi a 200 gradi per circa 20 minuti, i formaggi dovranno sciogliersi e formare una deliziosa crosticina in superficie. Sfornate, lasciate assestare per qualche minuto e servite.

Lo sapevate che... Il ragù di carciofi può essere utilizzato per condire delle succulente lasagne condite da una besciamella leggera o, perché no, per realizzare delle gustose bruschette!