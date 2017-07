La pasta salsiccia e zucchine è un primo piatto estivo veloce e gustoso preparato con un condimento bianco di salsiccia fresca, cipolla, zucchine e qualche cucchiaio di panna da cucina. Per realizzare questa ricetta potete utilizzare il formato di pasta che preferite, anche se io vi suggerisco di scegliere la pasta rigata fra i formati corti o quella corposa e ruvida fra i formati lunghi.

PROCEDIMENTO

Per preparare la pasta salsiccia e zucchine, tritate la cipolla fatela soffriggere per qualche istante in una casseruola con l’olio. Unite la salsiccia sbriciolata, fatela rosolare a fuoco vivo e quando sarà colorita