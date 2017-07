Pasta salsiccia e melanzane

PROCEDIMENTO

Lavate e affettate sottilmente le melanzane, cospargetele di sale e lasciate riposare per un’ora affinché perdano tutto il liquido amaro. Nel frattempo, ponete in una casseruola il burro, l’olio, la cipolla tritata e i semi di finocchio. Fate soffriggere per qualche minuto, dopodiché aggiungete la salsiccia sbriciolata.

Sciacquate le melanzane per eliminare il sale in eccesso, friggetele in abbondante olio di semi per renderle croccanti. Lessate i fusilloni in abbondante acqua salata, scolateli al dente e uniteli alla casseruola di salsiccia con poca acqua di cottura.