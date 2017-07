DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La pasta in crema di piselli e robiola è un primo piatto gustoso e vegetariano realizzato con pasta corta integrale (potete utilizzare anche quella di semola) condita con una crema di piselli e robiola. Questo primo piatto si prepara in poco tempo e rappresenta un modo sfizioso e originale per portare in tavola i piselli perfettamente in armonia con la pasta e il resto del condimento! Potete sostituire la robiola con un altro formaggio fresco spalmabile, possibilmente della stessa consistenza per non alterare quella della crema.