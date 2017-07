DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 24 cm

La pasta genovese è una base dolce per torte simile al pan di spagna realizzata con uova, zucchero e farina in un procedimento che ne prevede la cottura prima di infornare. La pasta genovese si può mangiare da sola o si può bagnare e farcire con creme e confetture per realizzare torte golose. Se preferite mangiarla da sola, magari a colazione, potete spolverizzarla con lo zucchero a velo e tagliarla in fette o quadrotti.