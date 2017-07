DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 60'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La pasta fresca al forno è un primo piatto gustoso e sostanzioso preparato con pasta fresca condita con sugo di pomodoro e mozzarella. Realizzata nei caratteristici tegamini di terracotta, la pasta fresca al forno è il piatto domenicale per eccellenza, cucinato in tutta Italia in tante varianti diverse. In questa ho aggiunto l'essenziale: sugo di pomodoro, mozzarella fior di latte e ricotta salata :) E la pasta fresca? Potete scegliere quella che volete! Questi sono molto simili ai cavatelli, ma potrete utilizzare anche i fusilli, le orecchiette o i paccheri!