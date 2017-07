La pasta fredda al pesto e verdure è un primo piatto estivo realizzato con pasta corta liscia condita con pesto genovese e verdure. La pasta fredda è un piatto colorato e genuino, preparato con zucchine fiori di zucca, pomodorini e fagiolini verdi. Lasciatela insaporire in frigorifero prima di servirla e guarnite il piatto con foglie di basilico fresco.

PROCEDIMENTO

Lessate la pasta in abbondante acqua bollente. Versate l’olio in una padella e saltatevi per qualche minuto l zucchine tagliate a rondelle sottili. Unite anche i fiori di zucca e i pomodorini lavati e tagliati a metà.