DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 90'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

La pasta e fagioli è un primo piatto classico preparato soprattutto nella stagione invernale con diversi formati di pasta e tipi di fagioli. Questa versione è stata preparata con gnocchetti fatti in casa e un irresistibile condimento di fagioli borlotti. Non amo particolarmente i borlotti, ma nella ricetta della pasta e fagioli mi hanno stupita, sarà per il soffritto di verdure e la salsa di pomodoro o per il fatto che l’amido rilasciato dalla pasta fresca ha creato un condimento cremoso!