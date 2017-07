La pasta con salmone e fiori di zucca è un primo piatto di pesce gustoso e veloce, realizzato con un condimento a base di pomodorini, cubetti di salmone fresco e fiori di zucca. Colorato, estivo e profumato, questo piatto si prepara in pochissimo ma è al tempo stesso completo e ricco grazie alla presenza del salmone fresco! Io ho usato le penne lisce grandi ma voi potreste scegliere qualunque altro formato di pasta corta.

PROCEDIMENTO

Soffriggete dolcemente l'aglio nell'olio, quindi aggiungetevi i pomodorini lavati, asciugati e tagliati a metà. Cuocete a fuoco vivace per circa 15 minuti, eliminate l'aglio e aggiungete il salmone tagliato a cubetti di circa 2 cm.

Saltateli nella padella per una decina di minuti, regolate di sale. A cottura ultimata, unite anche i fiori di zucca interi, fate insaporire per un minuto e aggiungete la pasta scolata al dente. Fate saltare il tutto per qualche istante, profumate con il prezzemolo tritato e servite immediatamente.