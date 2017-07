DIFFICOLTA" facile

La pasta con patate e provola è un primo piatto molto saporito preparato con ingredienti semplici come la pasta corta, le patate e i cubetti di provola. Perfetto per le giornate d’inverno più fredde, un piatto fumante di pasta con patate e provola piace a tutta la famiglia e si prepara in poco tempo! La consistenza giusta deve essere brodosa ma non troppo, cremosa e delicata. Potete utilizzare il formato di pasta che preferite, l’importante è che sia corta e liscia!