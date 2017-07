La pasta con le sarde è un primo piatto della tradizione siciliana molto ricco e profumato. Piatto estivo fra i più amati soprattutto nelle zone di mare, la pasta con le sarde ha un sapore inconfondibile grazie al largo impiego del profumatissimo finocchietto selvatico e si prepara in poco tempo, come quasi tutti i primi a base di pesce! Non rinunciate allo zafferano, conferisce al piatto un colore giallo intenso, proprio come quello del sole!

PROCEDIMENTO

Pulite ed eviscerate le sarde delicatamente, eliminate la testa e la coda e sciacquatele a lungo sotto l’acqua corrente. Tagliatele a pezzi e tenetele da parte. Ammollate l’uvetta in acqua tiepida per 10 minuti, poi strizzatela. Mondate il finocchietto, lavatelo e lessatelo in acqua bollente salata per 5 minuti. Scolatelo e tritatelo, conservate l’acqua di cottura. In una casseruola versate l’olio e fate soffriggere la cipolla tritata per un paio di minuti. Unite l’uvetta, i pinoli e le acciughe e fate cuocere fino a quando queste ultime non si saranno sciolte.