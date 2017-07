Pasta con cavolfiore e acciughe

PROCEDIMENTO

Lavate bene il cavolfiore, selezionate tutte le cimette e lessatele in acqua bollente leggermente salata per 15 minuti. Scolatele e tenetele da parte.

Preparate il condimento: soffriggete l'aglio e il peperoncino a rondelle nell'olio per qualche istante. Aggiungete i capperi dissalati e l'uvetta ammollata (per 15 minuti in acqua tiepida) e poi strizzata.

Unite infine le acciughe e fatele sciogliere a fuoco bassissimo. Aggiungete le cimette di cavolfiore e lasciate insaporire il tutto per qualche minuto. Lessate la pasta in abbondante acqua bollente salata, scolatela al dente e saltatela nella padella del condimento. Servite subito.

Lo sapevate che...

Il cavolfiore è un ortaggio molto diffuso presente in Italia in molte varietà che, solitamente, vengono categorizzate in base al colore delle foglie e delle infiorescenze (o cime). Potete cucinare il cavolfiore in tanti modi: bollito, gratinato, in pastella o come ingrediente di gustosi tortini e torte salate!