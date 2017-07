La pasta brisée è una preparazione di base fra le più versatili in cucina, realizzata con un semplice impasto di acqua, farina, burro e sale. La pasta brisée richiede una lavorazione veloce, con mani e ingredienti rigorosamente freddi per evitare che l’impasto si surriscaldi troppo.

PROCEDIMENTO

Prima di cominciare a preparare la pasta brisée assicuratevi di avere le mani fredde, così come il burro e l’acqua. Disponete la farina a fontana, aggiungete il sale, l’acqua e il burro a pezzetti. Impastate inizialmente con le punte delle dita fino a ridurre l’impasto in tante piccole briciole. Impastate, a questo punto, giusto il tempo necessario a ottenere un panetto liscio e omogeneo.

Rivestite il panetto di pasta brisée con la pellicola trasparente e lasciatelo riposare in frigo per circa 30 minuti. Realizzate sfoglie per torte salate, cestini e tartellette. Se non utilizzate tutta la base di pasta brisée che avete preparato potete congelarla e, all’occorrenza, cuocerle direttamente senza farle scongelare.