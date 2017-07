pasta alla monzese

PROCEDIMENTO

Spellate la salsiccia, tagliatela a pezzetti non troppo piccoli e rosolatela bene in una casseruola rovente, senza aggiungere altri grassi. Quando sarà dorata aggiungete la panna e

lasciate insaporire per qualche minuto a fuoco dolce. Sciogliete lo zafferano in 2 o 3 cucchiai di acqua e unitelo al condimento di panna e salsiccia. Nel frattempo, lessate le penne rigate in abbondante acqua bollente salata,