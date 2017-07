Pasta alla gricia

PROCEDIMENTO

Scaldate una padella antiaderente e versatevi il guanciale tagliato a listarelle non troppo sottili (si ridurranno molto in cottura). Cuocete mescolando spesso fino a quando la parte di grasso non sarà diventata trasparente, quella di carne ben cotta e il guanciale non avrà rilasciato un succulento condimento. Aggiungete una generosa macinata di pepe fresco.