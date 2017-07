DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La pasta al gratin con cozze e zucchine è un primo piatto estivo e leggero preparato con un gustoso condimento di verdure e cozze reso ancor più irresistibile da un’aromatica gratinatura in forno. Questa ricetta può essere preparata in anticipo e infornata per il gratin prima di servirla in tavola.